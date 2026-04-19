Renfe suspende durante una hora la línea de Alta Velocidad entre Madrid y Barcelona tras un arrollamiento en Alcalá de Henares

La compañía ha informado en el perfil de X que durante alrededor de una hora no ha habido "salida de trenes desde las estaciones de Puerta Atocha y Zaragoza Delicias" con motivo del atropello.

La línea de Alta Velocidad entre Madrid y Barcelona ha quedado suspendida durante alrededor de una hora tras un arrollamiento "en un punto de paso no autorizado en Alcalá de Henares", tal y como ha informado Renfe en su perfil en redes sociales, donde ha señalado que los trenes están comenzando a recuperar su frecuencia de paso en ambos sentidos "progresivamente".

"Autorizada la reanudación de la circulación, por ambas vías, en Alcalá de Henares. Los trenes de la línea de Alta Velocidad Madrid - Zaragoza - Barcelona, en ambos sentidos, comienzan a recuperar su frecuencia de paso progresivamente", ha indicado la compañía en una publicación en X.

Por otro lado, Renfe también ha indicado que "se están registrando demoras en los servicios comerciales de Alta Velocidad de la línea Madrid - Andalucía debido a una incidencia en la infraestructura entre Mora y La Sagra" y que están "afectados trenes AVE y AVANT".

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