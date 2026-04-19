Nuria Roca, sobre los cambios en los precios por Irán: "Tiene delito que haya tenido que venir una guerra para que bajen las fresas"

La presentadora no ha podido evitar reaccionar cuando ha sabido que las prendas femeninas es una de las cosas que más ha aumentado su precio. "¿Por qué tenemos que pagar nosotras el pato?", se ha preguntado.

Sara Ramos ha contado en La Roca cómo han evolucionado los precios con la guerra en Oriente Medio. "Los que más han subido el gasóleo han sido los del gasóleo, un 20%; el transporte de pasajeros en tren un 10%, la gasolina un 8% y las prendas femeninas casi un 8%", ha indicado, tras lo que Nuria Roca se ha preguntado: "¿Por qué tenemos que pagar nosotras el pato?".

Así, Ramos ha señalado que "la explicación es que traemos tantas cosas de Asia, que al subir el precio de transporte, se encarece también el precio de los productos finales".

En el lado contrario están las cosas que han bajado de precio, como el café, la electricidad, el pescado, las hortalizas y el gas. "Lo del café me viene bien a mí", ha expresado entonces Roca. Sin embargo, lo que más ha bajado han sido las bayas frescas --frambuesas, moras, grosellas y fresas--. "¿Por qué baja? Porque en realidad había subido mucho su precio. Se disparó muchísimo", ha indicado Ramos, tras lo que la presentadora de La Roca ha comentado: "Que haya tenido que venir una guerra en Oriente Medio para que bajen las fresas tiene delito".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.