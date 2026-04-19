Ahora

La presentadora, crítica

Nuria Roca, sobre los cambios en los precios por Irán: "Tiene delito que haya tenido que venir una guerra para que bajen las fresas"

La presentadora no ha podido evitar reaccionar cuando ha sabido que las prendas femeninas es una de las cosas que más ha aumentado su precio. "¿Por qué tenemos que pagar nosotras el pato?", se ha preguntado.

Nuria Roca

Sara Ramos ha contado en La Roca cómo han evolucionado los precios con la guerra en Oriente Medio. "Los que más han subido el gasóleo han sido los del gasóleo, un 20%; el transporte de pasajeros en tren un 10%, la gasolina un 8% y las prendas femeninas casi un 8%", ha indicado, tras lo que Nuria Roca se ha preguntado: "¿Por qué tenemos que pagar nosotras el pato?".

Así, Ramos ha señalado que "la explicación es que traemos tantas cosas de Asia, que al subir el precio de transporte, se encarece también el precio de los productos finales".

En el lado contrario están las cosas que han bajado de precio, como el café, la electricidad, el pescado, las hortalizas y el gas. "Lo del café me viene bien a mí", ha expresado entonces Roca. Sin embargo, lo que más ha bajado han sido las bayas frescas --frambuesas, moras, grosellas y fresas--. "¿Por qué baja? Porque en realidad había subido mucho su precio. Se disparó muchísimo", ha indicado Ramos, tras lo que la presentadora de La Roca ha comentado: "Que haya tenido que venir una guerra en Oriente Medio para que bajen las fresas tiene delito".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. A EEUU e Irán les puede la ira y se amenazan antes de su posible reunión en Islamabad: "Volaré el país por los aires"
  2. El Gobierno propondrá que la Unión Europea rompa su Acuerdo de Asociación con Israel
  3. Dardos entre PP y PSOE en Andalucía: Sánchez critica su "discurso racista" mientras Feijóo denuncia la "corrupción insoportable" del Gobierno
  4. Admitida la querella de una exconcejala del PP contra el alcalde Móstoles por presunto acoso sexual y laboral
  5. "¡Fuera la mona!": Madrid recibe a María Corina Machado con cánticos racistas contra Delcy Rodríguez alentados por Carlos Baute
  6. Dos nuevos fallecidos elevan a tres las víctimas mortales tras un incendio en un edificio de Los Realejos, Tenerife