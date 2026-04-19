Dos nuevos fallecidos elevan a tres las víctimas mortales tras un incendio en un edificio de Los Realejos, Tenerife

Los detalles Un hombre de 65 años que se encontraba ingresado en estado crítico en el hospital ha sido el último muerto por el incidente. Además, una mujer de 60 años y otra de 70 también fallecieron en las últimas horas.

El incendio en un edificio de viviendas en Los Realejos, Tenerife, ha causado la muerte de tres personas por intoxicación de humo. El siniestro comenzó a las 3:29 de la madrugada del sábado en un edificio de tres plantas en la calle Los Bancales. Inicialmente, una mujer de 60 años falleció y otras siete personas resultaron afectadas. De los hospitalizados, tres estaban en estado crítico, de los cuales un hombre de 65 años y una mujer de 70 fallecieron. Más de 30 vecinos fueron evacuados debido al humo. Bomberos lograron extinguir el fuego que se extendió por la fachada exterior.

Dos de las tres personas que estaban hospitalizadas en estado crítico por el incendio de un edificio de viviendas en Los Realejos (Tenerife) han fallecido en las últimas horas, según han informado fuentes sanitarias, por lo que se eleva a tres el número de muertos, todos ellos como consecuencia de intoxicación por humo.

El incendio se declaró a las 3:29 horas del sábado en un edificio de tres plantas de la calle Los Bancales, en Los Realejos, y provocó inicialmente el fallecimiento de una mujer de 60 años intoxicada por el humo, y otras siete personas resultaron afectadas por la humareda.

De las siete personas evacuadas a centros hospitalarios, tres presentaban un estado crítico y dos de ellas fallecieron posteriormente, tal y como han informado fuentes de la Consejería de Sanidad. Las últimas dos víctimas mortales son un hombre de 65 años y una mujer de 70 que estaban ingresados en el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria. Mientras, la otra mujer de 60 años que permanece en estado crítico se encuentra en el Hospital Universitario de Canarias.

El incendio obligó a la evacuación de más de 30 vecinos del inmueble, varios de los cuales se encontraban en las escaleras y el patio y resultaron afectados por inhalación de humo.

En el momento de la evacuación, tres personas que estaban en estado crítico presentaban parada cardiorrespiratoria debido a la intoxicación por la inhalación de humo, aunque fueron recuperadas gracias a la realización de maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas por los profesionales del Servicio de Urgencias Canario antes de su traslado al hospital.

Por su parte, cuatro dotaciones del Consorcio de Bomberos de Tenerife consiguieron extinguir el incendio, que se inició en la primera planta y se extendió por la fachada exterior del bloque residencial, afectando a casas anexas y a los pisos superiores.

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