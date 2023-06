Javier Botet ha interpretado a algunos de los monstruos más conocidos del cine en películas como 'Slender Man', 'It' o 'Expediente Warren'. Todos ellos, largometrajes en los que pasaba largas horas de caracterización para convertirse en los personajes.

El actor reconoce que en 'Devil's Gate', podía estar más de doce horas durante el rodaje "ciego, prácticamente sordo y respirando lo justito", dice, y, además, señala que para otras cuestiones como ir al baño "hubo que ir inventando".

"Al principio dejaron el traje hecho tan bien que no había manera", cuenta el castellanomanchego, y añade que cuando llegó la primera urgencia le tuvieron que hacer una pequeña abertura en la prenda, pero cuando iban a empezar a rodar la escena, escuchó al equipo comentar algo y le hicieron "algún retoque". Sin embargo, no fue hasta terminar de grabar cuando se enteró de lo que había ocurrido: "Me contó el maquillador que se me había salido el escroto".