Tras conquistar a los espectadores con su interpretación de la representante de actores más conocida de la ficción española, Paquita Salas, Brays Efe visita 'La Roca' junto a Javier Botet para presentar su nueva película 'El fantástico caso del Golem'.

Aunque el actor asegura que no es el único papel femenino que le han ofrecido y confiesa que le propusieron interpretar a la que fuera alcaldesa de Valencia durante más de 20 años, Rita Barberá. "No lo vi del todo apropiado", admite.

El canario explica que no pretende "hacer papeles de señora": "Lo he hecho en un proyecto pero no es mi objetivo". Sin embargo, destaca que este es "un papel con mucha profundidad".