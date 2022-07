Bertín Osborne fue entrevistado por Nuria Roca, dejando algunos de los mejores momentos de la temporada de La Roca que estamos recordando durante las vacaciones del programa. En esta entrevista, habló de su actual proyecto musical, de política y de su situación sentimental. Pero la conversación en plató fue algo accidentada, incluso tuvo que interrumpirse.

Al principio, Bertín intentaba encontrarse a gusto, cambiando de posición y avisando de que se iba a sentar en el sofá como si estuviera en su casa. No obstante, a pesar de sus esfuerzos, no se encontraba cómodo. "Lo que pasa es que me han puesto el micrófono en el culo y se me está clavando. Me lo voy a sacar aquí", confesó finalmente el presentador que no podía seguir con la entrevista.

Una vez solucionado el incidente, Bertín Osborne comentó su "peculiar" manera de trabajar que ha hecho que incluso una "amiga íntima" suya incluyera una cláusula en su contrato de no presentar con él.

"Me dijeron en TVE que había una presentadora íntima amiga mía y que la adoro, que en su contrato tenía una cláusula de nunca presentar con Bertín Osborne", aseguró. En el siguiente vídeo revela el nombre de la conocida prestadora.