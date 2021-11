La madre de la menor violada en Igualada ha hablado en exclusiva con la Roca, donde ha defendido que su hija es "una persona muy útil, muy válida, muy humana y muy cercana" que "merece estar tranquila". "Mi hija y las hijas e hijos de todas las madres. Merecen estar tranquilos por la calle, pasear tranquilamente, no tener que ir mirando hacia atrás con miedo", ha manifestado.

La mujer ha dicho que "cuando pasa una violación, la gente se calla por vergüenza", pero que si todo el mundo hace "fuerza", se "buscarán las medidas, las restricciones que hagan falta para que esto no pase". "Los niños tienen que ser muy protegidos en las redes sociales, en los sitios de ocio, que son los que nos producen más intranquilidad. En esa zona tiene que haber más seguridad en todos los sentidos para que se sientan seguros", ha destacado.

Asimismo, la madre de la menor ha expresado que le gustaría "ser una manta protectora para todo el mundo", pero que no le "alcanza para todos", por lo que defendido que hay que hacer "un poquito entre todos". "Por eso hice una petición al presidente del Gobierno, porque si la cabeza piensa, protege al resto. Donde yo no llego, protege él porque tiene más equipo, más inteligencia, más tecnología, más medios. Yo no tengo nada, solo tengo corazón", ha declarado.