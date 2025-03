Gonzalo Miró carga contra el PP por no apartar a Carlos Mazón: "Es un miserable"

La Comunidad Valenciana parece dividida en dos bloques: quienes critican la gestión de Carlos Mazón y quienes lo respaldan a pesar de la crisis generada por la DANA. Sin embargo, esta polarización podría no ser tan espontánea como parece.

Según datos de la Delegación del Gobierno, cerca de 25.000 personas salieron ayer a las calles de Valencia en la sexta manifestación contra el presidente de la Generalitat. Mientras tanto, en Alicante, Mazón ha sido recibido entre aplausos en varios actos. No obstante, estos apoyos parecen venir de un mismo grupo reducido de personas.

Desde La Roca, Gonzalo Miró fue especialmente duro con el dirigente del Partido Popular. "Mazón y humildad es una mezcla que no casa", afirmó el colaborador. Pero su crítica no quedó ahí. Miró mostró su indignación con la falta de reacción dentro del PP: "Lo que se me escapa y me parece de juzgado de guardia es que el PP no esté haciendo todo lo posible para provocar la dimisión de semejante miserable", sentenció tajante.