Las tres peticiones directas de Joan Baldoví a Carlos Mazón en laSexta Xplica: "Que pida perdón, que dimita y que declare ante la jueza"

El portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha intervenido en directo este sábado en laSexta Xplica desde donde ha reiterado tres peticiones directas al todavía president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, tras una semana desagradable en la vida parlamentaria de la región protagonizados por ambos líderes citados, así como por el bochornoso episodio de un diputado 'popular' en el que se refirió a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, como un perro ratonero valenciano.

"Se lo he dicho muy claro", ha recordado Baldoví en referencia al barón 'popular': "Que pida perdón; segundo, que dimita; y tercera, que vaya a declarar a la jueza de Catarroja". Algo que, sin embargo, el mismo president descartó en su día cuando la magistrada Nuria Ruiz Tobarra le ofreció esa posibilidad en el marco de la causa que dirige y que trata de esclarecer las responsabilidades de la nefasta gestión de aquella trágica tarde del mes de octubre.

A renglón seguido, el de Compromís se ha preguntado de forma retórica si Mazón "hará alguna de las tres cosas": "Me temo que no". Todo, a pesar de que "el mensaje que han lanzado las víctimas en la manifestación es que no pretenda dividirlas, que no pretenda, en definitiva, enfrentarlas" después de haberse hecho la foto con un reducido grupo de víctimas a las que invitó al Palau de forma sorpresiva, además de reunirse con una de las asociaciones que agrupa a parte de ellas.

Una protesta, la sexta que pide la dimisión de Mazón en solo cinco meses, a la que también ha acudido Baldoví. Allí, según ha relatado, ha "hablado hoy mismo con gente que se manifestaba allí", en concreto, con "una señora que perdió a su hermano" a la que le ha planteado que el 'popular' le "acusa de instrumentalizar" a familiares como ella para conocer su opinión: "Me ha dicho que estamos aquí porque queremos, porque queremos justicia y porque queremos que Mazón dimita".