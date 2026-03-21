El experto Jorge Morales alerta: "Estamos a las puertas de la mayor crisis energética de la historia, mucho mayor que la de los años 70"

Morales ha destacado el problema del bloqueo del estrecho de Ormuz. "Nadie puede suplir un 20% del suministro mundial", ha afirmado el experto en energía.

Jorge Morales de Labra, experto en energía, ha destacado en La Roca el problema que supone el bloqueo del estrecho de Ormuz, y ha alertado de que "estamos a las puertas de la mayor crisis energética de la historia, mucho mayor que la de los años 70". "Y todo se debe a un bloqueo de un estrecho por el que pasa el 20% del petróleo y el 20% del gas natural licuado del mundo", ha señalado.

En este sentido, el experto ha subrayado que por el estrecho, "que lleva 21 días prácticamente bloqueado", en "un día normal pasan entre 130 y 140 barcos", mientras que ahora "el día que más pasan son cinco y con muchísimas dificultades".

"Esta situación salpica a todo el mundo. En España, no dependemos directamente de la energía iraní, pero todo este bloqueo sí que nos afecta a nosotros", ha advertido, a lo que ha añadido que "el mercado del petróleo y del gas natural licuado es un mercado global, y los barcos se dan la vuelta". De esta forma, Jorge Morales ha defendido que "toda la atención debería estar puesta en el estrecho de Ormuz porque nadie puede suplir un 20% de suministro mundial".

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