Escándalo en el Reino Unido por la irrupción de un falso príncipe: "Es como cuando te manda un mail un príncipe nigeriano"

Un nuevo escándalo sacude a la Casa Real británica. En este caso, por la aparición de un príncipe falso en el entorno de Carlos III. Tal y como explica Nacho García, se trata de una persona que se hace llamar Donato de Hohenzollern. "Se ha autoproclamado falso príncipe en el entorno de Carlos III", afirma.

El colaborador de La Roca no ha podido evitar bromear al respecto de la irrupción de este personaje: "Si alguien te dice que es el príncipe Donato de Hohenzollern, ¿cómo no te lo vas a creer?". "Es como cuando te manda un mail un príncipe nigeriano", ha añadido entre risas.

No obstante, ha aclarado que, en realidad no se trata de un falso príncipe, sino de uno que compró su título pagándole a los dueños verdaderos de ese título.

"En realidad se llama Marcus Hansell, era un profesor de música que fue adoptado a los 42 años por la princesa de Hohenzollern, cuando el príncipe se enteró, la princesa Katarina dijo que 'me ofreció tal cantidad de dinero que no pude decir que no'", ha aclarado Nacho García para concluir.