El 'enfado' de Nuria Roca al descubrir que Juan del Val estuvo en la Feria de Abril: "A mí no me ha llevado"

La Feria de Abril ha congregado este año no solo a grandes figuras del panorama nacional, sino también a celebridades internacionales. Entre los rostros más destacados que han pasado por el Real se encuentran la reina Máxima de Holanda y el actor Jeremy Irons, entre otros.

Al parecer, el colaborador de La Roca, Juan del Val, también ha visitado Sevilla esta semana, y podría haber coincidido con la reina de los Países Bajos. Una noticia que ha 'sorprendido' a la presentadora del programa, Nuria Roca.

"¿Tú has estado en la feria?", le preguntó la presentadora. Sin embargo, Juan del Val evitó responder en un primer momento, lo que llevó a Nuria Roca a ponerse algo más 'seria': "Para empezar, ¿has estado en la feria?".

"Sí, pero muy poquito rato", respondió finalmente el colaborador. Una respuesta que dejó a Nuria 'impresionada', ya que él no le había propuesto ir con ella: "A mí no me ha llevado", comentó entre risas.

Descubre cómo ha sido el paso de Juan del Val por la Feria de Sevilla en este vídeo de La Roca.