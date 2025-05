Juan del Val, a un padre por gestación subrogada: "Hay algo un pelín perverso en tu argumento..."

"Metes en el mismo saco la protección de los niños con la protección de los padres que quieren ser padres, y no estáis en el mismo plano. A los niños hay que defenderlos siempre, pero a los padres no", defendió Del Val en La Roca.

El Ministerio de Justicia aprobó la semana pasada una instrucción que prohíbe el registro directo de los menores nacidos por gestación subrogada en el extranjero, una noticia que se comentó en el plató de La Roca el pasado domingo, y sobre la que habló Jesús Crespo, padre por gestación subrogada, quien dijo que "hay que dejar de generar el odio que está generando el Gobierno con esta instrucción, dejar de perseguir a los menores y de criminalizar a las familias" que deciden "optar" por esta vía para ser padres.

"Lo has dicho dos veces y creo que hay algo un pelín perverso en tu argumento. Metes en el mismo saco la protección de los niños con la protección de los padres que quieren ser padres, y no estáis en el mismo plano. A los niños hay que defenderlos siempre, pero a los padres no", defendió al respecto Juan del Val.

En este punto, Crespo insistió en que "el Gobierno con esta medida desprotege a los niños", a lo que el escritor le respondió que "lo que está intentando el Gobierno con esta medida es ponerlo cada vez más difícil, para que esto no se produzca o no lo haga con tanta facilidad". "Sin embargo, no se puede decir que no protegen a los niños. A los niños ya se les inscribirá de una manera un poco más compleja y difícil, pero vosotros no tenéis ningún derecho de protección, lo siento. Hay que hablar con mucho cuidado sobre esto por los niños que han sido concebidos de esta manera", manifestó Del Val.

A partir de ahora, quienes recurran a la gestación subrogada, práctica prohibida en España sólo podrán formalizar la inscripción de los niños mediante vínculo biológico o adopción.