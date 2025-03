Las duras criticas de Juan del Val a Carlos Mazón: "No soy capaz de entenderlo"

El escritor y colaborador de La Roca, Juan del Val, no ha dudado en mostrar su desconcierto ante la figura de Carlos Mazón y su gestión en la Comunidad Valenciana. "No soy capaz de entender a Mazón", afirmó con contundencia, asegurando que esta sensación la arrastra "desde hace mucho tiempo".

Uno de los aspectos que más le preocupa es la reconstrucción de las zonas afectadas por la DANA, responsabilidad que recae en el presidente de la Generalitat. "Desde luego, si es él el que tiene que liderar la reconstrucción... me da una seguridad impresionante", comentó con ironía. "Teniendo en cuenta la gestión tan lamentable que hizo", añadió en tono crítico.

Pero sus reproches no se limitaron solo a Mazón. Del Val también cuestionó la postura del Partido Popular y, en especial, el pacto de presupuestos que el presidente valenciano cerró con Vox sin consultar previamente con Alberto Núñez Feijóo.

"Ese pacto, que creo vergonzoso con Vox, y luego salir a decir que esto no supone ningún problema en la ideología del Partido Popular, me parece que no solo moralmente es inexplicable, sino que además estratégicamente es un error garrafal", reflexionó.