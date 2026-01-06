Un informe de la CIA y la opinión de Marco Rubio fueron determinantes para la designación de Delcy Rodríguez como sucesora de Maduro

El secretario de Estado, Marco Rubio, comparece durante la rueda de prensa posterior al ataque a Venezuela y la captura de Maduro

¿Por qué es importante? En dicho informe se recoge que los leales a Maduro son los mejores posicionados para sustituir a su líder capturado. El secretario de Estado afirma que le darían estabilidad al país y evitarían la presencia de tropas estadounidenses.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió respaldar a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en lugar de a la líder opositora María Corina Machado tras la captura de Nicolás Maduro. Esta decisión se basó en una evaluación clasificada de la CIA y el asesoramiento de altos funcionarios, como el secretario de Estado, Marco Rubio. Según 'The Wall Street Journal' y 'The New York Times', la inteligencia concluyó que los leales al régimen estaban mejor posicionados para liderar un gobierno provisional y mantener la estabilidad. Rubio argumentó que apoyar a la oposición podría desestabilizar más el país. Mientras tanto, Maduro, extraditado a Nueva York, enfrenta cargos de narcotráfico.

La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de respaldar a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en lugar de a la líder opositora María Corina Machado tras la captura de Nicolás Maduro, se basó en una evaluación clasificada de la CIA y en el asesoramiento de altos funcionarios como el secretario de Estado, Marco Rubio, según informaron 'The Wall Street Journal (WSJ)' y 'The New York Times'.

Según fuentes familiarizadas con el asunto citadas por el 'WSJ', una reciente evaluación de inteligencia presentada a Trump y a un círculo reducido de su administración concluyó que los leales al régimen eran los "mejor posicionados" para liderar un Gobierno provisional en Caracas y mantener la estabilidad a corto plazo.

El análisis de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) determinó que figuras clave del chavismo, incluida Rodríguez, podrían mantener el orden, mientras que la oposición -liderada por Machado y Edmundo González, ampliamente considerado como el verdadero ganador de las elecciones de 2024 contra Maduro- tendría dificultades para gobernar, según ha informado 'EFE'.

'El New York Times' añade que, además del informe de inteligencia, la postura de Rubio fue determinante. El jefe de la diplomacia estadounidense argumentó que respaldar a la oposición podría desestabilizar aún más el país y requerir una presencia militar estadounidense más robusta.

El medio apunta que este giro ha puesto en una situación difícil a los congresistas republicanos de Florida, como Mario Díaz-Balart, quienes se han visto obligados a reiterar su apoyo a Machado. Maduro, extraditado a la ciudad de Nueva York, compareció ante el tribunal el lunes para enfrentar cargos federales de narcotráfico, entre otros, y se declaró inocente.

