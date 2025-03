La confesión de Pilar Vidal sobre Alejandro Sanz: "He llegado a venir a Madrid cuando no vivía aquí para ver si me lo encontraba"

Pilar Vidal ha afirmado en La Roca ser la "máxima fan" de Alejandro Sanz. "He llegado a venir a Madrid cuando no vivía aquí para ver si me lo encontraba", ha reconocido, tras lo que ha contado que le "encantaría tener una buena relación con él". "Él está dolido y no le gustó que yo diese en portada en la revista que yo dirigía la separación con Raquel Perera y la nueva relación con Rachel Valdés", ha asegurado la periodista, a lo que ha añadido: "Igual que ahora exhibe de forma natural lo de Candela, en aquel momento no quería, y yo hice eso, y sé que a él no le gustó, pero tenemos gente en común".

Así, Vidal ha hecho una petición al cantante: "Aunque solo sea porque llevo más de 20 años siendo tu presidenta de club de fans, la máxima fan, nos debemos un café o una entrevista". "Me gustaría una entrevista porque conozco toda su trayectoria y sé el significado de sus canciones", ha manifestado la periodista.