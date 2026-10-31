Un experto en certificación ferroviaria, sobre el accidente de Urda: "Para encontrarnos en esta situación tienen que haber fallado muchas cosas seguidas"

En su análisis, considera que el administrador de la infraestructura ha podido fallar "en múltiples puntos" y recuerda que la normativa ferroviaria europea establece diferentes mecanismos de protección y redundancias para evitar que un único fallo desencadene un accidente de estas características.

Francisco Badea, experto en certificación ferroviaria, ha analizado en La Roca el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo), en el que han fallecido decenas de personas. Al ser preguntado por qué pudo fallar para que se produjera una tragedia de estas dimensiones, Badea ha apuntado directamente al sistema ferroviario y ha advertido de que un accidente así no debería producirse con los mecanismos de seguridad actuales.

"El sistema no podía haber fallado esto, no podíamos estar en esta situación. Estamos en 2026, a lo mejor hace 100 años podíamos tener una situación de este estilo", ha señalado. En su análisis, considera que el administrador de la infraestructura ha podido fallar "en múltiples puntos" y recuerda que la normativa ferroviaria europea establece diferentes mecanismos de protección y redundancias para evitar que un único fallo desencadene un accidente de estas características. "Todo está calado, hay sistemas de seguridad tras sistema de seguridad. Son cosas muy, muy bien verificadas", ha explicado. Por eso, el experto considera que, para llegar a un escenario como el de Urda, "tienen que haber fallado muchas cosas seguidas o que ya estaban mal desde el inicio".

Badea también se ha referido a la robustez de los sistemas de seguridad ferroviaria que se utilizan en Europa. Como ejemplo, ha mencionado el LZB, un sistema de control ferroviario de origen alemán desarrollado en los años 70, para explicar que estos mecanismos llevan décadas funcionando y están diseñados para actuar de una determinada manera incluso cuando se produce un fallo. El experto ha recordado que estos sistemas pueden detener los trenes cuando detectan una incidencia y que, una vez resuelta, permiten reanudar la circulación.

"La pregunta que de qué es lo que ha fallado no la sé, ni la vamos a saber fácilmente", ha reconocido. Además, Badea ha puesto el foco en la intervención humana y en la necesidad de que los sistemas de seguridad estén preparados para evitar que un posible error de un operario termine provocando una tragedia: "Entre las cuales también estaba en principio una orden que es de un operario, pero que el operario tiene múltiples sistemas por debajo que van a evitar que un error humano lleve esta tragedia".

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