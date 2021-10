Los sanitarios que lucharon -y luchan- contra la pandemia de coronavirus han tenido duras vivencias. César Carballo ha vivido en primera persona esos momentos de extrema urgencia, especialemente en una primera ola que le hizo pasar "miedo".

En La Roca, Carballo explica que, al no "conocer al virus", tenían miedo, contando que no abrazaba o se acercaba a sus seres queridos al no saber "lo que traía del trabajo".

"Me duchaba todos los días antes de salir del trabajo, prácticamente nos duchábamos con gel hidroalcohólico, y aún así no tenías la certeza porque tus compañeros caían día a día", recuerda.

Revive la intervención del urgenciólogo en La Roca en el vídeo que acompaña a estas líneas.