Bertín Osborne ha hablado en La Roca sobre la situación del rey emérito Juan Carlos I. Asegura que si pudiese hacerle una pregunta sería el por qué no está aquí ya, ya que considera que "debería volver cuanto antes". "Este es un país libre, pero hay cosas que se caen por su propio peso. No está imputado en nada, no sé qué hace allí".

Preguntado por si considera que debería explicar las investigaciones en las que se ha visto implicado, Bertín afirma que él tendría que dar alguna explicación si "siente" que debería darla "sin ningún problema". "No sé si lo ha hecho mal, por qué lo ha hecho y con qué objetivos, pero si ha hecho algo mal no estaría de más que lo explicara y si tiene que tener responsabilidades que las tenga, pero que se vaya al exilio... todos sabemos que hay muchas presiones", ha explicado.

Además, el presentador ha contrapuesto la situación del rey emérito con la de Arnaldo Otegui: "Otegi, el de Batasuna, se pasea por aquí y la gente le hace la ola, y don Juan Carlos allí en Dubái con los burkas. No me parece una cosa equilibrada".

Para concluir, Bertín Osborne ha hecho un alegato a favor de su vuelta: "Estar ahí en un limbo creo que no es bueno para España, ni para su hijo, al que me consta que quiere mucho, y tampoco es bueno para él""