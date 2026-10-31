Un joyero de Barcelona vacía su tienda ante Blocus y duerme en ella para evitar saqueos: "Lo más seguro es guardarlo todo en la caja fuerte"

El miedo es especialmente evidente entre los comerciantes que ya sufrieron destrozos en los anteriores disturbios. Es el caso de Joaquim Laguarda, propietario de la joyería Laguarda Joiers, que ha tomado una decisión drástica para proteger su negocio.

La noche de Halloween, que debería estar marcada por los disfraces y la diversión, se vive con preocupación en algunos comercios de Barcelona. Los establecimientos permanecen en alerta ante las convocatorias de blocus y el temor a que puedan repetirse los ataques y saqueos registrados la semana pasada. Algunos negocios han decidido incluso proteger sus escaparates y bloquear sus entradas para evitar que los manifestantes puedan acceder al interior.

El miedo es especialmente evidente entre los comerciantes que ya sufrieron destrozos en los anteriores disturbios. Es el caso de Joaquim Laguarda, propietario de la joyería Laguarda Joiers, que ha tomado una decisión drástica para proteger su negocio: vaciar por completo la tienda y guardar todas las joyas en una caja fuerte: "De momento he vaciado la tienda porque tengo los cristales rotos… Para mí lo más seguro es guardarlo todo en la caja fuerte y así lo tengo".

Pero no piensa dejar el establecimiento solo durante la noche. El joyero estará acompañado por tres amigos, que también pasarán las horas dentro del local para vigilar cualquier posible incidente y avisar inmediatamente a los Mossos d’Esquadra si alguien intenta acercarse a la persiana o a la reja.

"Tres amigos más que vendrán y cenarán. Estarán aquí, dentro de la tienda, para si vemos a alguien que quiera tocar la reja o lo que sea, llamar a los Mossos enseguida", cuenta. Su intención es que quienes puedan acercarse al negocio sepan que hay gente en el interior: "Que vean que hay gente aquí dentro".

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