Ahora

EN DIRECTO

Sigue la última hora tras el choque de trenes en Urda (Toledo)

Preocupación ante Blocus

Un joyero de Barcelona vacía su tienda ante Blocus y duerme en ella para evitar saqueos: "Lo más seguro es guardarlo todo en la caja fuerte"

El miedo es especialmente evidente entre los comerciantes que ya sufrieron destrozos en los anteriores disturbios. Es el caso de Joaquim Laguarda, propietario de la joyería Laguarda Joiers, que ha tomado una decisión drástica para proteger su negocio.

blocus-joyería

La noche de Halloween, que debería estar marcada por los disfraces y la diversión, se vive con preocupación en algunos comercios de Barcelona. Los establecimientos permanecen en alerta ante las convocatorias de blocus y el temor a que puedan repetirse los ataques y saqueos registrados la semana pasada. Algunos negocios han decidido incluso proteger sus escaparates y bloquear sus entradas para evitar que los manifestantes puedan acceder al interior.

El miedo es especialmente evidente entre los comerciantes que ya sufrieron destrozos en los anteriores disturbios. Es el caso de Joaquim Laguarda, propietario de la joyería Laguarda Joiers, que ha tomado una decisión drástica para proteger su negocio: vaciar por completo la tienda y guardar todas las joyas en una caja fuerte: "De momento he vaciado la tienda porque tengo los cristales rotos… Para mí lo más seguro es guardarlo todo en la caja fuerte y así lo tengo".

Pero no piensa dejar el establecimiento solo durante la noche. El joyero estará acompañado por tres amigos, que también pasarán las horas dentro del local para vigilar cualquier posible incidente y avisar inmediatamente a los Mossos d’Esquadra si alguien intenta acercarse a la persiana o a la reja.

"Tres amigos más que vendrán y cenarán. Estarán aquí, dentro de la tienda, para si vemos a alguien que quiera tocar la reja o lo que sea, llamar a los Mossos enseguida", cuenta. Su intención es que quienes puedan acercarse al negocio sepan que hay gente en el interior: "Que vean que hay gente aquí dentro".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Cuarto día de trabajos en Urda: la Guardia Civil busca restos biológicos mientras comienza a recuperar los enseres de los pasajeros
  2. Puente, en el punto de mira de la derecha y de la izquierda: el PP insiste en su marcha y Frente Amplio exige "responsabilidades políticas"
  3. Los comercios de Barcelona, en vilo ante las convocatorias de Blocus: "Nos han dicho cómo actuar si tenemos clientes, cómo protegernos y protegerlos"
  4. Crisis institucional en Polonia por la suspensión del presidente del Tribunal Constitucional
  5. La herida abierta de los familiares de las dos personas que siguen desaparecidas desde la DANA: "Tengo ataques de pánico, temblores..."
  6. Minas lapa, buques bombardeados y una flota en la sombra: Ormuz, más peligroso que nunca ocho meses después del comienzo de la guerra