Bertín Osborne ha sido entrevistado por Nuria Roca en el programa de La Roca, donde ha hablado de su actual proyecto musical, de política e incluso de su situación sentimental. Pero la charla ha comenzado de manera algo accidentada, justo desde el momento en el que se ha sentado en el sofá dedicado para los entrevistados.

Al principio, intentando encontrarse a gusto, ha cambiado de posición avisando que se iba a sentar en el sofá como si estuviese en su casa, pero viendo que no se encontraba cómo, ha explicado: "Lo que pasa es que me han puesto el micrófono en el culo y se me está clavando. Me lo voy a sacar aquí", ha dicho, interrumpiendo a la presentadora.

Por otro lado, Bertín Osborne ha hablado de política en La Roca y se ha deshecho en halagos al mencionar a un político del Partido Socialista: "Me parece un tipazo". Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.