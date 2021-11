Bertín Osborne ha hablado sobre su actual situación sentimental. Pese a los rumores que le han llegado a relacionar con una mujer en las últimas semanas, el presentador afirma rotundo que no está enamorado, y aunque reconoce que conoce a la mujer con la que la relacionan, niega que tenga algo con ella.

"No he negado nada porque al a chica la conocí hace unos cuantos meses, además iba con una hija mía. La he visto un par de veces y es una niña encantadora. Pero ya está. Todo lo demás son elucubraciones", ha sostenido. Además, se dice molesto por el hecho de que "pongan" en su boca algo que ni ha dicho ni ha aclarado. Ante está situación, confirma que está "soltero y sin compromiso ninguno".