Sus chistes y sus bromas serán tan recordados como su fútbol. Joaquín Sánchez, que ha anunciado su retirada, ha dejado momentos grandiosos. Ha sido mucho más que un futbolista.

De su famosísimo "no sé ni coger una raqueta, 'Hulio'" a sus bailes en el vestuario. Inolvidable su regreso a los entrenamientos tras el parón por el coronavirus: "Mirad cómo me he cuidado. Ahí me tenéis".

Todo un espectáculo fuera del campo con bailes, risas e incluso hablando en italiano en su etapa en la Fiorentina.

Una alegría que pierde el fútbol, pero que seguiremos disfrutando todos.