Joaquín Sánchez es todo un símbolo, pero las figuras también tienen sentimientos. Cuando alguien ama a un club se percibe, y lo de el de El Puerto de Santa María por el Real Betis es una pasión extrema.

Este miércoles anunció su retirada, el mundo del fútbol dejará de contar con una de las mejores referencias para los jóvenes, que a día de hoy compite y entrena como el que más... sea cual sea su rol en el equipo.

A sus 41 años, Joaquín tiene una carrera intachable. Su debut en el primer equipo del Real Betis fue ante el Compostela el 3 de septiembre del año 2000, muchos de sus compañeros aún no habían ni nacido.

"Recibí una llamada que me cambió la vida. Fernando Vázquez me incorporó a la primera plantilla, lo recuerdo como si fuera ayer", expresó.

Su discurso de despedida en la Ciudad deportiva Luis del Sol ha dejado infinidad de momentos emotivos. El más especial fue el momento en que se acercaron su mujer Susana Saborido, y sus dos hijas a abrazarle.

"Antes hubiese sido pronto y después hubiese sido tarde"

El momento en que anuncia la retirada llega en un tramo de la temporada que Joaquín considera adecuado: "Cuando tomas una decisión, la debes tomar convencido de que es lo mejor", explicó.

"Subimos a Primera, logramos un título y fuimos a la Champions. 23 años dan para mucho, lo viví casi todo", añadió.

"Me quedo sólo con lo bueno, me siento feliz, muy feliz... no entiendo el fútbol sin alegría...ni el fútbol ni mi vida"

Parece increíble que el día en que todo el mundo le ensalza, el andaluz también es capaz de pedir perdón.

"Mi carácter me pasó factura en algún momento, pero mi amigo Curro Romero me dijo que como ser humano uno no se traiciona", remarcó.

"Pido disculpas a quien he podido ofender porque nunca fue mi intención. No me arrepiento de nada, traté de disfrutar de mi carrera con respeto y profesionalidad", añadió.

Un objetivo pendiente

Joaquín acumula 615 partidos en Primera División y está tan solo a 7 encuentros de igualar el récord que posee Andoni Zubizarreta con 622.

Quedan 9 jornadas, por lo que aún está a tiempo. Si consigue superarle sería el broche perfecto para cerrar una de las mejores trayectorias del fútbol español.