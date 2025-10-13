Ahora

Pablo Montesinos desvela el cambio de estrategia de Feijóo contra Abascal: "Ataque directo"

El periodista Pablo Montesinos informa que el objetivo de Feijóo es "buscar el camino para salir de ese sándwich" que hay, según denuncian desde el PP, entre el Gobierno de coalición y Vox. En el vídeo, los detalles.

El periodistaPablo Montesinos, adjunto a la directora de Artículo 14, informa en 'Al Rojo Vivo' que desde el PP denuncian una 'pinza' entre el Gobierno de coalición y la formación de Santiago Abascal, Vox. "Dicen que ellos [el PP] están en medio y que al final, lo que se hace es alimentar en los extremos", señala el periodista.

De hecho, señala que el objetivo de Feijóo es "buscar el camino para salir de ese sándwich que denuncien ellos". No obstante, tal como defiende Montesinos, en la entrevista del líder de los 'populares' en Espejo Público, con Susana Griso, hay un salto cualitativo en sus palabras: "Ha decidido ir al choque totalmente y absoluto contra Abascal", afirma Montesinos, señalando que durante mucho tiempo "el PP había decidido ignorar" a los de Santiago Abascal.

Igualmente, apunta Montesinos que ya ocurrió esto en los corrillos que se sucedieron este domingo tras el desfile del 12-O: "La ausencia de Abascal fue incluso más criticada que la de Sánchez", con lo cual, remata Montesinos, que desde el PP hay un cambio de estrategia con respecto a Vox: "Ataque directo". En el vídeo podemos ver completa su exposición.

