A lo mejor sí que sabes qué pareja de 'Un paso adelante' traspasó las barreras de la ficción y llegó a la vida real, pero lo que sí apostamos es que no sabías que Joaquín Reyes se presentó al casting para la icónica serie de Antena 3.

Así lo desvela el humorista en Generación TOP, donde hace gala de su destreza con el baile, ejecutando una coreografía perfectamente sincronizada que bien podría haber sido la oficial de la ficción protagonizada por Beatriz Luengo, Pablo Puyol, Miguel Ángel Muñoz y Mónica Cruz.

Sin embargo, Reyes no consiguió formar parte de la serie, ni siquiera como alumno repetidor (ojo, no como profesor, ¿eh?, que Joaquín es todavía un chaval). "Era demasiado bello", afirma que le respondieron los responsables de casting. Y después de verle bailar, no podemos estar más de acuerdo.