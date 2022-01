Alberto Chicote aprovecha su paseo por Las Bardenas Reales con Cayetano Martínez de Irujo para preguntarle sobre la herencia de la Casa de Alba: "Ha habido una cosa sorprendente que a mí no me da vergüenza decirla, no hemos heredado ni un euro de dinero", desvela.

La Casa de Alba posee alrededor de 34.000 hectáreas de terreno repartidas por toda España y, en este vídeo, Martínez de Irujo asegura que cuando empezó a gestionarla se dio cuenta de que estaba robando "hasta el apuntador": "Aquello era Alí Babá y los 400 ladrones. Éramos el gran atún al que todo el mundo hincaba el diente a ver quién podía sacarle más tajada", confiesa. Además, explica a Alberto Chicote cómo se lo contó a su madre, la duquesa de Alba, y cómo reaccionó ella al enterarse.