El tremendo enfado de Cayetano Martínez de Irujo cuando le felicitan por su boda: "Este país está roto, socialmente enfermo"

"La que me están dando", se queja Cayetano Martínez de Irujo de la prensa que no deja de preguntarle por sus planes de boda con Bárbara Mirjan en este acto organizado por la Embajada del Ecuador en España. "Muchas gracias", responde cuando le felicitan por el próximo enlace, aunque a juzgar por su posterior reacción, el comentario no le sienta nada bien, como puede verse en este vídeo de Aruser@s.

El hijo de la duquesa de Alba asegura que "este país está roto, socialmente enfermo", para después lamentar que aunque él haya querido salir de los focos, no se lo han permitido. "No me dejan en paz, intereso demasiado", dice apenado a quien se encuentra a su lado.

En el plató del programa capitaneado por Alfonso Arús, Tatiana Arús asegura que su reacción es injusta: "Le hicieron una entrevista muy buena y muy larga y únicamente le felicitaron por el enlace"