Las pruebas médicas que Antonio Resines se realizó tras un accidente de moto detectaron que tenía cáncer de colon. Ahora, el actor recuerda en este vídeo cómo fue el momento en el que se enteró. "Cuando me lo dijeron, entre que sales de una colonoscopia, era colorrectal, no te enteras muy bien porque estás aún bajo los efectos de la anestesia y tal, no me impresionó mucho", explica Resines, que recuerda que lo malo fue cuando le fueron a operar porque descubrieron que tenía una angina de pecho: "Entonces ahí sí me acojoné porque hay una cosa muy curiosa, el cáncer, como no duele hasta determinados estados avanzados, pero lo que todo el mundo sabe es que si te falla el corazón te vas para el otro barrio".

Por eso, Resines afirma que tuvo suerte: "Me pusieron un stent y aquí estoy aguantando, pero no me acojonó el cáncer y tuve una suerte tremenda. Estaba muy localizado, me lo quitaron y no he vuelto a tener problema". Por eso, el actor aprovecha el programa para mandar un mensaje desde Zumaya: "Decir a todo el mundo, varones y hembras, que a partir de los 50 se hagan colonoscopias, que es una chorrada y es una forma de detectarlo y de prevenirlo".