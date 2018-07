DESTACA LA FRIALDAD DE ANA JULIA AL CONTARLO

Jessica, la hija de la expareja de Ana Julia Quezada, asegura en Expediente Marlasca que le contó la muerte de su hija en Burgos "en la terraza de un bar tomando un vermú": "Me dijo que al poco de traerla tuvo problemas con ella porque la niña no se adaptaba y dice que la niña cogió una silla, ella me dijo que era una silla y ahora es una mesa, la apoyó en una ventana y se cayó porque era sonámbula". Jessica destaca la frialdad: "No lloraba, no se le quebró la voz y después de contármelo se puso a hablar de muebles".