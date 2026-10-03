Alquilar pisos para subarrendar habitaciones: el negocio de dos amigos que factura más de medio millón al año con 17 pisos en Madrid

De mozo de almacén e informático a gestionar 17 pisos y 80 habitaciones. Juan Carlos y Roberto alquilan viviendas para subarrendarlas y esperan facturar 750.000 euros en un año, un negocio que dicen haber descubierto en YouTube.

No todos los que buscan piso en el mercado del alquiler lo hacen para vivir en él. Juan Carlos Minaya y Roberto Moraga, que hasta hace poco trabajaban como mozo de almacén e informático, se dedican hoy a alquilar viviendas para después subarrendar cada una de sus habitaciones. Lo han contado a Equipo de Investigación en un programa sobre alquiler de habitaciones estrenado en abril de 2023, donde explican cómo funciona un negocio que, aseguran, descubrieron "por vídeos de YouTube, por Facebook y por muchos gurús que intentan vender que en un año vas a ser rico".

Su rutina consiste en rastrear anuncios y localizar pisos disponibles. En ocasiones, para convencer a los propietarios, les proponen reformas "gratuitas" con el argumento de "mejorar la propiedad", una fórmula que les abre la puerta a realquilar la vivienda por habitaciones. La rentabilidad, según sus cálculos, puede superar el 80% del precio al que alquilan cada piso.

Los números que manejan llaman la atención. En menos de dos años han reunido una cartera de 17 pisos que suman 80 habitaciones en alquiler, y algunos de ellos les dejan ingresos de casi 3.000 euros al mes. "Nosotros ya estamos facturando más de medio millón al año. Esperamos llegar a los 750.000 este año y más o menos el beneficio bruto al mes es de unos 12.000 euros", detallan al programa.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de abril de 2023 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.com

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