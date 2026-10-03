Siete inquilinos en un piso de Madrid: habitaciones de 550 euros, pago en negro y un casero que "intimida"

Siete inquilinos, habitaciones de 450 a 550 euros y un contrato que prohíbe parejas y alcohol. Dos estudiantes denuncian a Equipo de Investigación las condiciones de su piso en Madrid, con pago en efectivo y un propietario que puede entrar en la vivienda.

Cuando encontrar piso en Madrid se convierte en una carrera de obstáculos, hay quien acaba aceptando casi cualquier cosa. Dos estudiantes han decidido contar a Equipo de Investigación cómo es el contrato que tuvieron que firmar para conseguir una habitación en la capital, un documento plagado de cláusulas que ellos consideran abusivas y que, aun así, sienten que no podían rechazar. Su historia se conoce en un contexto de precios al alza, con habitaciones que oscilan entre los 450 y los 550 euros mensuales.

La vivienda en cuestión alberga a siete personas, y cada una abona esa cantidad por su cuarto. El pago, según relatan, se realiza siempre en efectivo, una práctica que, a juicio de los jóvenes, responde a un motivo muy concreto: el arrendador no querría declarar esos ingresos a Hacienda. "Los inquilinos pagan en efectivo porque quiere evitar declarar sus ingresos", denuncian.

Las condiciones del contrato van mucho más allá del dinero. Entre las cláusulas que los estudiantes quieren hacer públicas figura la prohibición de que las parejas de los inquilinos entren en el piso, la imposibilidad de consumir alcohol en las habitaciones y la facultad del propietario de acceder a la vivienda con el argumento del "seguimiento del contrato". Uno de los afectados, que paga 550 euros mensuales, describe un clima incómodo: el casero se presenta en ocasiones a horas tardías y, según sus palabras, existe "una cierta intimidación".

El estado del alojamiento tampoco ayuda. Los propios inquilinos admiten que las condiciones son "mejorables". Uno de ellos asegura que su cuarto es diminuto, casi un armario con la única ventaja de tener ventana, con paredes finas que dejan pasar todo el ruido. Resignado, reconoce que fue lo mejor que logró encontrar. Los testimonios completos de ambos estudiantes pueden escucharse en el vídeo principal de esta noticia.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación en atresplayer.

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