Tropi explica por qué decidió comenzar a invertir en inmuebles: "A raíz de una lesión empecé a verle las orejas al lobo"

El futbolista debutó en Primera División con el Valencia. Con 20 o 21 años, compro su primera vivienda y, más tarde, decidió abrir una empresa para ayudar a otros deportistas a invertir en ladrillo.

El dinero del fútbol también está entrando en el ámbito inmobiliario. Una carrera en la élite deportiva puede generar millones de euros, pero dura poco tiempo.

Cote Villar lleva años siguiendo los negocios de los futbolistas fuera del campo. La subdirectora de 'Vanitatis' explica que los futbolistas tienen un salario muy alto, pero durante un periodo muy corto de tiempo.

"Necesitan convertir ese salario en patrimonio, es decir, en algo que sea perdurable en el tiempo", expone. Así, el ladrillo se ha convertido en una forma de convertir su salario en patrimonio. Es posible encontrar numerosos futbolistas que han creado sociedades vinculadas a la inversión inmobiliaria.

Carlos Carbonell, Tropi, debutó en Primera División con el Valencia. En 2021 sufrió una lesión y, como cuenta, empezó a verle "las orejas al lobo" y el final de su carrera. Su tren de vida y tenía que seguir manteniéndolo.

"La primera inversión que hice fue con 20, 21 años y me compré un piso, dando simplemente una entrada de 25.000 euros podía comprar un piso por 80.000", cuenta. Con el alquiler lograba cubrir la hipoteca. Al año siguiente hizo una operación similar.

Llegó a comprarse, en solo un año, nueve pisos. Actualmente tiene 14 con solo 31 años. "Tengo 14 pisos y no he ganado ni siquiera un millón de euros en mi carrera", afirma.

Y de crear su propia cartera inmobiliaria ha pasado a comprar para otros futbolistas. Estos, como explica, le pedían consejo sobre cómo invertir y decidió crear una empresa que ayuda a los deportistas a buscar inmuebles rentables.

"Lo hacemos todo por ellos: buscamos la oportunidad, hacemos la negociación, llevamos la documentación a la notaría, firmamos en notaría, nos encargamos de la reforma y nos encargamos del alquiler", concluye.

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