Un vecino de Maricarmen cuenta que él compró su piso a Renta Corporación: "Los reformaban y los vendían"

Esta compañía adquirió el edificio en el que se ubicaba el inmueble en el que vivía Maricarmen en el año 2018. Este vecino señala que cuando el lo adquirió, no todos los pisos estaban en venta.

El desahucio de Maricarmen provoca que decenas de personas se reúnan a las puertas de su edificio para protestar por lo que va a suceder. A las inmediaciones llegan hasta siete furgonetas de antidisturbios. Los activistas gritan a su llegada. En el portal han puesto, incluso, cartones, para que no se pueda ver su interior.

Los agentes piden a los manifestantes y la prensa que se alejen un poco de la zona y, además, no permiten entrar a nadie en la mediación. A pesar de ello, un equipo de 'El Intermedio' es testigo de lo que ocurre en el interior de la casa de Maricarmen.

48 horas después del desahucio, Equipo de Investigación vuelve al edificio. El reportero puede ver que se ha cambiado la cerradura y que, además, la puerta no tiene mirilla. Uno de los inquilinos del edificio cuenta que él es propietario de uno de los pisos.

Lo compró a Renta Corporación en 2018. En ese momento, no todos los pisos estaban en venta. "Había 10 o 12 pisos, no sé, bastantes", expone, "los reformaban y los vendían". En su caso, el piso estaba vacío, se lo vendieron ya reformado.

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