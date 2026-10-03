Mariola denuncia el acoso que sufre por parte de sus caseros: "No me puedo ir, no tengo una alternativa laboral con 60 años"

Los vecinos de un edificio del centro de Madrid han visto como los propietarios de su finca los han desatendido por completo para así forzarles a abandonar sus domicilios.

El desahucio de Maricarmen ha provocado que decenas de personas hayan decidido acampar en la Puerta del Sol para protestar por la situación de la vivienda en nuestro país. En esa acampada es posible encontrar a inquilinos de grandes propietarios, con carteras que pueden alcanzar los 200 inmuebles.

A pocos kilómetros de Sol hay otro edificio donde sus inquilinos han recibido comunicaciones de fin de contrato. Uno de ellos es Mariola, que abrió una clínica veterinaria en ese edificio en 2010 y, además, también vive ahí. "Desde principios de 2024 están llegando burofaxes de terminación de los contratos y son innegociables e improrrogables", explica.

Mariola explica que su contrato venció hace un año, pero no se puede marchar ya que no tiene alternativa laboral con 60 años. "Tengo que pensar ya en mi jubilación", expone.

La veterinaria tiene una cartera de 4.000 clientes en el barrio y marcharse le supondría quedarse sin trabajo y sin casa. Los vecinos exponen que en 2024 cambió el equipo encargado de gestionar el edificio. "La política en la gestión cambió a partir de que se hizo cargo digamos la tercera generación de rentista", indica.

Mariola denuncia que se ha producido un abandono crónico del edificio para que este muera y, a parte, están sufriendo un continuo acoso. En otro inmueble, una vecina muestra el estado de su cocina.

"No la abro prácticamente porque bueno pues por prescripción médica", cuenta. El suelo está destrozado, la pared no tiene azulejos, tiene un agujero en el techo y una gotera desde 2024. Esta explica que a pesar de que han enviado empresa para ver la cocina y hacer fotos, nunca la arreglan. Actualmente paga 800 euros de alquiler.

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