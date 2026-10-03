Roxana Nicula, de la Fundación para el Avance de la Libertad: "En España la propiedad privada está bastante maltratada"

A pesar del movimiento generado en torno a la problemática de la vivienda en nuestro país, existe gente que persigue una mayor libertad en el ámbito inmobiliario, en el que no exista una limitación de ningún tipo.

Existe una fundación en nuestro país que aboga por limitar la intervención estatal en la vivienda. "Nosotros no somos favorables de estar generando penalizaciones a quien tiene más", expone Roxana Nicula, presidenta de la Fundación para el Avance de la Libertad.

Consideran que los partidos políticos actuales amenazan con arrebatar las casas a sus propietarios. "No hay más que ver la ley de vivienda", defienden, "en España la propiedad privada está bastante maltratada".

"Es un modelo caduco, altamente intervenido por la legislación, carísimo, de altos impuestos y queda poco margen a que tengamos un sector competitivo", añade.

En su opinión, no debería limitarse el número de pisos, no hay un número excesivo. "¿Quién tiene ese poder para decirlo? ¿Y por qué? ¿Quién tiene la autoridad moral para decirlo sobre todo?", concluye.

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