Javier Medina, propietario de 11 viviendas, no considera estar especulando: "Estoy dando un servicio"

Medina tiene un canal de Youtube en el que muestra cómo ha conseguido su objetivo de lograr la libertad financiera a los 30 años.

Las redes también muestran perfiles que prometen mostrar cómo construir patrimonio y vivir de él. No lo consiguen a través de herencias, sino que quieren construirlo ellos mismos. Así, comparten sus consejos a través de Instagram o Telegram. En Valencia, 700 personas acuden a un evento organizado por uno de estos inversores en vivienda, Javier Medina.

Medina, tiene un canal de Youtube, 'Libre a los 30', donde cuenta cómo consiguió llegar a tener 11 pisos. Su objetivo era conseguir, con esa edad, vivir de sus alquileres e inversiones. Con 23 años compró su primera vivienda, un apartamento por 41.000 euros. Lo consiguió aportando entre 3.000 y 6.000 euros de capital propio y solicitando dos préstamos personales. "Lo que iba generando pues iba devolviendo esos préstamos", expone.

Nueve años después, asegura tener once viviendas. Con su última adquisición ha sido un edificio con once viviendas. "Al principio me costaba mucho más comprar la siguiente, pero cuando ya tienes una rueda que va generando…".

Medina explica que sus 11 pisos generan en torno a los 10.100 euros en alquileres. "De ahí resto unos 850 euros de gasto", indica, "y seis hipotecas que tengo para estos inmuebles, que son en torno a los 2.000 al mes". Así, mensualmente obtiene unos 7.250 euros de beneficio al mes.

Las viviendas de Medina se sitúan en pueblos y limítrofes a Valencia. Así, el edificio que ha adquirido está en Algemesí, un pueblo a 25 kilómetros de dicha ciudad. El edificio se encuentra en plena reforma. Lo adquirió por 162.500 euros y la reforma le ha costado unos 110.000 euros. Esto supone una inversión, con impuestos y otros gastos, de unos 300.000 euros.

Uno de los pisos, de 45 metros cuadrados, lo va a alquilar por unos 690 euros, que es lo que marca el mercado. "Por mí, obviamente, lo alquilaría al mayor precio posible para obtener una mayor rentabilidad", afirma.

Medina considera que él no está especulando con la vivienda. "Estoy dando un servicio donde gente que no puede permitirse dar la entrada para la compra de una vivienda necesita una alternativa habitacional", reflexiona.

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