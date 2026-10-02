El temporal golpea la Comunidad Valenciana con riadas y casi un centenar de incidencias: deja 15 comunidades en aviso este sábado

El contexto La AEMET prevé que, entre otros fenómenos significativos, chubascos y tormentas torrenciales dejarán acumulados muy elevados en la Comunidad Valenciana y Tarragona a lo largo de este sábado.

Las lluvias torrenciales han causado graves problemas en la Comunidad Valenciana, con calles inundadas y casi un centenar de incidencias atendidas por emergencias. En Orihuela, el agua cayó con gran intensidad, mientras que en Alberic una granizada impidió a los vecinos salir de sus casas. Castellón fue especialmente afectada, acumulando más de 150 litros por metro cuadrado en Almassora. En la provincia de Valencia se registraron cerca de 10.000 rayos. Este sábado, una quincena de comunidades autónomas estarán en aviso por lluvias y tormentas, según la AEMET, con fenómenos significativos en varias regiones, incluyendo acumulaciones elevadas en la Comunidad Valenciana y Tarragona. Las temperaturas máximas subirán notablemente en el alto Ebro, mientras que en el arco mediterráneo y Baleares descenderán.

Las lluvias torrenciales han dejado este viernes calles anegadas, riadas y numerosas incidencias en la Comunidad Valenciana, donde el temporal ha vuelto a dejar imágenes de gran intensidad. Los servicios de emergencias han atendido en las últimas horas casi un centenar de incidencias relacionadas con las fuertes precipitaciones.

En Orihuela, Alicante, el agua ha caído con enorme intensidad, mientras que en Alberic una fuerte granizada ha llegado a impedir que algunos vecinos pudieran salir de sus casas. La situación ha sido especialmente complicada en Castellón. En Almassora, el agua ha llegado a cubrir las calles y se han acumulado más de 150 litros por metro cuadrado. También en Eslida las lluvias han provocado que el agua bajara con fuerza por las calles.

En Gátova, el agua se ha mezclado con el barro y ha provocado auténticas riadas, mientras que las carreteras han quedado cubiertas por corrientes de agua de color marrón. Y mientras el agua provocaba problemas en tierra, el cielo también dejaba imágenes espectaculares. En la provincia de Valencia se han registrado cerca de 10.000 rayos a la altura de Valencia y Gandía durante la noche, una muestra de la intensidad de las tormentas.

El temporal golpea la Comunidad Valenciana con riadas y casi un centenar de incidencias y deja 15 comunidades en aviso

Una quincena de comunidades, en aviso

Lluvias y tormentas pondrán este sábado en aviso a una quincena de CC.AA., según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que prevé, entre otros fenómenos significativos, chubascos y tormentas torrenciales dejarán acumulados muy elevados en la Comunidad Valenciana y Tarragona. También se esperan chubascos y tormentas fuertes y con granizo en las dos mesetas, Aragón y el sistema Ibérico y muy fuertes en el sureste y Baleares, así como lluvias persistentes en La Palma, además de un ascenso notable de las temperaturas máximas en el alto Ebro.

De este modo, se activarán los avisos en Andalucía (con avisos por tormentas y lluvias en Almería, Granada, Jaén y Sevilla; y solo por tormentas en Córdoba y Huelva), Aragón (con avisos por tormentas y lluvias en Teruel y Zaragoza, y por lluvias en Huesca), Principado de Asturias (lluvias y tormentas), Castilla y León (lluvias y tormentas Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora), Castilla-La Mancha (lluvias y tormentas en Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Toledo), Cataluña (lluvias y tormentas en Barcelona, Gerona, Tarragona; y solo lluvias en Lérida), Extremadura (lluvias y tormentas) y Galicia (tormentas en Ourense).

También se activarán los avisos por lluvias y tormentas en la Comunidad de Madrid, Región de Murcia, País Vasco, La Rioja, Comunitat Valenciana, Baleares y Cantabria. En concreto, este sábado se espera una jornada inestable por la presencia de aire frío en altura y un aporte de humedad del Mediterráneo. Durante la madrugada, continuarán los chubascos y las tormentas del día anterior en la Comunidad Valenciana y Tarragona, que serán de intensidad torrencial y dejarán acumulaciones muy elevadas, especialmente en Castellón y Tarragona.

A partir del mediodía, la intensidad empezará a disminuir y las tormentas se desplazarán hacia la costa, donde podría darse algún chubasco fuerte durante la tarde. También de madrugada, se prevén chubascos localmente fuertes en Madrid y otros puntos del tercio este; durante la tarde, son probables los chubascos acompañados de tormenta y granizo, fuertes en ambas mesetas, Aragón y el sistema Ibérico y muy fuertes en el sureste y Baleares.

En el Cantábrico y el tercio este, se esperan cielos poco nubosos, y en Canarias, cielo nubosos en la vertiente norte de las islas y lluvias persistentes en La Palma. Es probable que haya brumas y se registren bancos de niebla matinales en el sureste y las zonas altas del extremo norte. En Canarias, habrá una intrusión ligera de calima desde el este.

Las temperaturas máximas descenderán en el arco mediterráneo y Baleares y subirán en el resto, de forma notable en el alto Ebro. Las mínimas subirán en el oeste y bajarán en el este y Baleares. En Canarias, apenas habrá cambios en las temperaturas. Por último, el viento será moderado en los litorales, del nordeste en las costas gallegas, donde puede alcanzar momentos de fuerte y del este en Baleares y en las costas cantábrica, mediterránea y de Alborán. En el interior, el viento soplará flojo y variable, con predominio de la componente este. En Canarias, el alisio soplará moderado.

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