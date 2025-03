Una vecina de 'El Yoyas' recuerda cómo era compartir urbanización con él: "Era muy violento"

Los agentes buscan pistas sobre el paradero de un fugado Carlos Navarro, 'El Yoyas', a 50 kilómetros de Barcelona, en la última residencia familiar conocida. Allí, Equipo de Investigación charla con los vecinos de esta urbanización apartada del pueblo que convivieron con él y su familia.

Una vecina explica al programa los problemas de convivencia que tuvo con 'El Yoyas': "Vivía aquí enfrente y era muy problemático".

"Los containers de la basura, él siempre me los ponía delante de la puerta y tienen que estar dónde están. Y entre mi marido y él, pues, mi marido lo bajaba y él lo subía. Así estaban siempre. Y en base que era muy violento", añade. No obstante, 'El Yoyas' no se escondía ahí.