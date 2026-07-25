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Una vecina de Lavapiés denuncia el auge de los pisos turísticos: "Me quieren quitar el techo para meter a un turista"
Este reportaje recoge el testimonio de Antonia Castillo, una de las vecinas de Tribulete 7, un edificio de Madrid donde los inquilinos han recibido una notificación informándoles de que sus contratos no serán renovados y deberán abandonar sus viviendas.
Equipo de Investigación analizó en 2024 en un programa llamado 'Turismofobia' el caso de Tribulete 7, un edificio cuyos vecinos aseguraban haber recibido una carta de una sociedad de inversión inmobiliaria comunicándoles que sus contratos de alquiler no iban a continuar y que tendrían que dejar sus hogares. Una de las inquilinas afectadas era Antonia Castillo, que denunciaba la situación que atravesaba junto al resto de vecinos del bloque. "Me quieren quitar el techo para meter a un turista", aseguraba ante las cámaras de laSexta.
La vecina, de 57 años, expresó las dificultades que supondría tener que abandonar su vivienda después de años en el barrio: "Me dices que voy a tener que irme a vivir a una habitación alquilada, con todas mis cosas a la basura porque no tengo dónde guardarlas, o que incluso tenga que cambiar de trabajo...".
*El contenido al que hace referencia la información de este artículo forma parte de un programa de 2024 de Equipo de Investigación.
*Puedes ver el programa completo de 'Equipo de Investigación: Turismofobia en atresplayer.com.