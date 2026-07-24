Los tres fuegos de Madrid se fusionan en un gran incendio sin control que deja casi 20.000 evacuados

Los detalles Las autoridades han ordenado la evacuación de los municipios madrileños de Robledo de Chavela, Fresnedillas de la Oliva, Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Aldea del Fresno.

La Comunidad de Madrid enfrenta el peor escenario de incendios de su historia, con un megaincendio que ha fusionado fuegos en Ávila y Madrid, afectando a municipios como Aldea del Fresno y San Martín de Valdeiglesias. Las llamas, impulsadas por el viento, han obligado a evacuar a casi 20.000 personas y están deteriorando la calidad del aire. Las autoridades han emitido recomendaciones para la población vulnerable, instando a evitar esfuerzos al aire libre. El delegado del Gobierno en Castilla y León ha expresado preocupación por la posible unión de incendios en Ávila y Madrid, lo que agravaría la situación.

Estamos frente al peor escenario de incendios que ha vivido la Comunidad de Madrid. El Gobierno ha declarado la emergencia nacional por el incendio de Ávila y los de Madrid, que se han fusionado en un megaincendio afectando a municipios como Aldea del Fresno, Villa del Prado, Pelayos de la Presa o San Martín de Valdeiglesias. La situación es verdaderamente grave ya que están sin perimetrar y fuera de control.

Por el momento, las llamas continúan avanzando sin control por el viento, con Almorox, Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias como focos. Los municipios madrileños de Robledo de Chavela, con unos 5.000 habitantes censados, y Fresnedillas de la Oliva, con unos 2.000, han sido evacuados este viernes por el avance de los incendios declarados en el sureste de la Comunidad de Madrid. Se trata de una alerta de Protección Civil a través del sistema EsAlert enviada a los teléfonos móviles y que el Ministerio del Interior ha publicado en su cuenta de X.

En la misma red social Interior ha ordenado el confinamiento de unos 3.200 habitantes censados de Navalagamella (Madrid) por la evolución del incendio. En el caso de Fresnedillas de la Oliva son Brunete, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa y Las Rozas, en tanto que los desalojados de Robledo de Chavela deberán evacuar en dirección El Escorial y punto de acogida en Las Rozas.

Estas nuevas evacuaciones se suman a las de las últimas horas de Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Aldea del Fresno. Según los censos de población de estas nueve localidades son ya casi 39.000 los desalojados, sin tener en cuenta los residentes durante el periodo estiva en esta zona con segundas residencias de muchos madrileños.

Estos son los municipios evacuados

Robledo de Chavela

Fresnedillas de la Oliva

Chapinería

Navas del Rey

Colmenar del Arroyo

Villa del Prado

San Martín de Valdeiglesias

Pelayos de la Presa

Aldea del Fresno

El Gobierno tiene desplegados más de 1.800 efectivos entre personal de Protección Civil, Guardia Civil y Unidad Militar de Emergencias (UME) para luchar contra los incendios forestales declarados en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila.

De la misma manera, en Ávila, continúan confinados los municipios de Burgohondo, Navaluenga y El Tiemblo, y durante la tarde se ha acordado la evacuación del área periurbana de Cebreros y de parte de su diseminado Puente Nuevo. Entre los evacuados han figurado 88 residentes de centros de mayores, trasladados a otros recursos asistenciales de la provincia y al Hospital de Ávila, todos ellos en buen estado.

Desde el Gobierno regional han señalado que los incendios están produciendo un deterioro de la calidad del aire, con un incremento de las concentraciones de material particulado.

Por ello, desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid recomiendan a la población vulnerable que evite las actividades al aire libre que supongan esfuerzo físico. Desde el Gobierno regional señalan que esta situación afecta especialmente a la zona de la Cuenca del Alberche y Sierra Norte, así como a la Aglomeración Urbana Noroeste, si bien añaden que la evolución del episodio dependerá las condiciones meteorológicas y de la evolución de los incendios.

De este modo, recomiendan seguir las indicaciones de las autoridades competentes y adoptar las medidas de precaución habituales durante episodios de contaminación por partículas o, en caso de encontrarse en las proximidades de un incendio, las recomendaciones ante episodios de humo.

A este respecto, inciden en que, a nivel general, deben tomarse precauciones especialmente en el caso de la población vulnerable (niños, personas mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares), quienes deberán evitar o reducir la realización de actividades que supongan esfuerzo físico al aire libre y buscar atención sanitaria en caso de necesidad. Por último, indican que, en caso extremo, puede ser prudente para estas personas el permanecer en casa mientras dure el episodio de contaminación.

"Queda muy poquito" para que los incendios se junten

Por su parte, el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha expresado la preocupación ante la posibilidad de que estos incendios, en Ávila y Madrid, puedan juntarse, algo para lo que ha dicho que "queda muy poquito". Sen, acompañado por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha llamado a la responsabilidad de la población ante una situación complicada, la que se vive por el incendio de Burgohondo, con casi 9.000 hectáreas quemadas y más de 1.500 evacuados, a los que se sumarán otras 100 personas en el entorno de la localidad de Cebreros.

En declaraciones a los periodistas tras la reunión del Cecopi, ha advertido de que las próximas horas se presentan "difíciles y complicadas", teniendo en cuenta las adversas condiciones meteorológicas que, además del calor, se traducen en rachas de viento que pueden llegar a superar los 50 kilómetros por hora.

Asimismo, el delegado del Gobierno ha señalado que, además de centrar los esfuerzos del operativo en conseguir que las llamas no pasen al Valle del Tiétar, al sur de la provincia, los trabajos tratarán de impedir que el incendio de Ávila, que cuenta con un perímetro de 71 kilómetros, se una con el fuego de Madrid.

"Queda muy poquito para que se junte con lo de Madrid", ha apuntado, lo que considera una "muy mala noticia", en el caso de que se llegue a confirmar, si bien ha precisado que hay "muchos medios" del Gobierno, de distintas comunidades autónomas y "seguramente" se pueda contar con alguno de la Unión Europea.

"Les pido a todos los ciudadanos que se están viendo en una situación como esta que colaboren y que obedezcan aquellas instrucciones que les hagan llegar sus propios alcaldes, conjuntamente con las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado", ha dicho Sen, quien ha añadido: "No se puede perder tiempo en discutir". Y ello, porque ha advertido de que existe "un riesgo importantísimo para decenas de miles de personas".

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