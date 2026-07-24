El "zulo" de 7 metros cuadrados por 1.000 euros al mes: el infierno de un arquitecto español en su 'nanopiso'

Equipo de Investigación viaja hasta Hong Kong para descubrir una de las caras más extremas de la crisis de vivienda: 'minipisos' donde sus habitantes tienen que hacer encaje de bolillos para vivir.

En 2024, Equipo de Investigación se desplazó hasta Hong Kong para mostrar una realidad que sorprende incluso a quienes llegan por primera vez a la ciudad: los llamados "nanopisos".

En apenas 700 kilómetros cuadrados viven cerca de siete millones de personas, una presión que ha dado lugar a pequeños espacios que muchos describen como auténticos "zulos". Habitaciones de entre "siete y once metros cuadrados" donde algunas personas intentan hacer vida normal.

Entre sus habitantes se encuentra un arquitecto español que lleva un mes viviendo en uno de estos reducidos apartamentos. "Yo no cocino en casa. Cualquier cosa que haga hará que vaya a oler todo", explica a los reporteros de laSexta.

El joven muestra cómo es su día a día en un espacio donde cada centímetro cuenta. "Es el segundo en tamaño. Aquí está la cocina, el lavadero y aquí el baño. Ahora mismo estás dentro de la ducha. Se moja todo", cuenta mientras enseña su vivienda." Tengo lo mínimo para sobrevivir", asegura. ¿El precio? Mil euros al mes.

*El contenido al que hace referencia la información de este artículo forma parte de un programa de 2022 de Equipo de Investigación.

*Puedes ver el programa completo de 'Equipo de Investigación: Minipisos en atresplayer.com.