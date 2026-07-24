"No hay ninguna duda": las sociedades en paraísos fiscales vinculadas a Shakira que analizó Equipo de Investigación

En 2022, Equipo de Investigación abordó el caso Shakira y analizó la investigación de los 'Paradise Papers'. Joaquín Castellón, periodista de laSexta y miembro del consorcio internacional que destapó estos documentos, explicó por qué consideraba que la cantante estaba detrás de una red de sociedades en paraísos fiscales.

En 2022, Equipo de Investigación analizó el caso Shakira y el entramado empresarial que rodeaba a la cantante. El programa repasó cómo su imagen se convirtió en una auténtica "mina de oro", con contratos publicitarios que podían alcanzar "los nueve millones de dólares".

En este fragmento, los reporteros entrevistan a Joaquín Castellón, periodista de laSexta y miembro del consorcio internacional que investigó los conocidos como 'Paradise Papers'. Para Castellón, "no hay ninguna duda de que Shakira está detrás de estas sociedades en paraísos fiscales". Según explicó, en la investigación aparecían dos compañías, una en Luxemburgo y otra en Malta, conectadas con "con otras empresas alrededor del mundo y con otros paraísos fiscales", señaló el periodista, que aseguró que estas estructuras estaban relacionadas con la gestión de los activos musicales de la artista.

Castellón explicó que una de las operaciones analizadas consistía en la venta de acciones por un valor muy superior al precio declarado. "¿Para qué montas una red de empresas por el mundo, offshore, opacas y en paraísos fiscales? Lo normal es que sea para eludir impuestos, para evadir, para desaparecer, para que nadie te vincule con esa sociedad", explicó el periodista, desvelando que Fiscalía y Hacienda les llamaron y pidieron la documentación publicada.

*El contenido al que hace referencia la información de este artículo forma parte de un programa de 2022 de Equipo de Investigación.

*Puedes ver el programa completo de 'Equipo de Investigación: Caso Shakira en atresplayer.com.