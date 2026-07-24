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Fiebre por conseguirlos

Juguete viral con riesgo: Reino Unido retira una marca de 'dumplings' tras detectar un componente tóxico y cancerígeno

Los detalles El objeto desata pasiones, gritos e incluso lágrimas de desesperación al ver que no toca el esperado. El coleccionismo por ellos se ha ido de las manos.

Juguete viral
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Los 'dumplings', que han desatado la locura entre pequeños y adultos, levantan pasiones, gritos e incluso lágrimas de desesperación al ver que no le ha tocado el 'bueno'.

El coleccionismo se ha ido de las manos. Hay de muchos tipos, pero hay uno especial, el más codiciado de todos. Entre los jóvenes el furor es total, aunque algunos padres no terminan de entender esta fiebre.

Sin embargo, detrás de esta moda hay riesgo. Reino Unido ha retirado una marca específica fabricada en China tras detectar benceno, un componente tóxico y cancerígeno. "Para mí son divertidos, pero cuando mi mamá me dijo que eran tóxicos, ya no me gustan mucho", expresa una niña.

Pese a que en España este producto aún no está prohibido, la decisión tomada en Reino Unido genera incertidumbre entre los consumidores. Entre el furor y el peligro tóxico, la fiebre del 'dumpling' no deja a nadie indiferente.

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