La noche del 9 de marzo de 1997 la menor Cristina Bergua desapareció para siempre, como mostró Equipo de Investigación en un programa de 2018 que laSexta volvió a emitir el pasado viernes. Aquella tarde estuvo en la casa de su novio, un hombre de 26 años. Según él, a las 21:00 salen ambos del domicilio, la acompaña hasta un punto de la calle y ahí se pierde su rastro.

David Ferrer, amigo de Cristina Bergua, habla emocionado de ella: "Cuando éramos niños íbamos a patinar, era una amiga simpática, alegre, cariñosa, super responsable, por eso sus padres hacían mucho hincapié en que dejara la relación con Javi. Las fotos que tengo de Cristina las tengo guardadas, incluso tengo cartas, pero soy incapaz de verlas. Fue un trauma para mí".

El joven echa la vista atrás para recordar cómo estaba Cristina Bergua el día de su desaparición: "Aquella mañana la noté extraña, toda la semana insistió en quedar con los amigos ese fin de semana y yo no fui, así que ella vino a verme y a hablar conmigo el domingo por la mañana. Me dijo que esa misma tarde quería dejarlo con su pareja porque no estaba bien con él".

Según su amigo, Cristina Bergua "había conocido a un chico en una discoteca y quería dejar a Javier para vivir como una adolescente, que es lo que le tocaba".

Además, relata que la adolescente tenía un moratón en la cara, aunque ella afirmaba que se lo había hecho con la mesita de noche.

"Yo conozco a Javier Román, novio de Cristina Bergua en el momento de la desaparición, pero no lo quería ver. Él tenía un temperamento agresivo y no me gustaba", zanja.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018 que laSexta volvió a emitir el pasado viernes.