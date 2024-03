Alín Bogdan rompe su silencio con Equipo de Investigación y habla por primera vez de La Veneno y del día de su supuesto accidente. En el momento de la muerte de Cristina Ortiz, el hombre asegura que La Veneno "no se drogaba", sino que "solo tomaba alcohol, medicación y marihuana", mientras que reconoce que él sí consumía cocaína.

Además, Bogdan recuerda cómo reaccionó cuando se enteró de la muerte de La Veneno: "Me sentí muy mal, empecé a llorar.... se me partió el corazón y me enganché más fuerte a la cocaína". Así, el exnovio de Cristina Ortiz asegura que le "costó mucho" superar la muerte de la que fuera su pareja. "Me puse, empecé a robar y acabé en la cárcel", manifiesta Alín, quien también da su versión sobre qué ocurrió la noche del 5 de noviembre de 2016, la del supuesto accidente de La Veneno.

"Recuerdo perfectamente que fui a pillar lo que consumía y cuando volví a casa, la puerta estaba abierta y Cristina todavía estaba viva", expresa el hombre, a lo que añade que vio que su pareja estaba "llena de sangre". "No tenía el vestido roto, como dice (su amiga) Ana, sino que era un vestido blanco con agujeros, personalizado", asegura. Su testimonio completo, en el vídeo principal que acompaña a la noticia.