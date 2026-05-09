La transformación de un barrio de Madrid tomada por la gentrificación: "Los vecinos fijos ya no existen"

Equipo de Investigación habla con uno de los últimos residentes históricos de un edificio de Puerta del Ángel mientras una promotora transforma viviendas y comercios, acelerando la gentrificación del barrio.

Cada vez quedan menos vecinos de toda la vida en algunos barrios de Madrid. En un edificio de Puerta del Ángel adquirido por una promotora dedicada a reformar y realquilar viviendas, Equipo de Investigación conversa con uno de los pocos residentes antiguos que aún resisten en la finca. Sabe que pronto también tendrá que marcharse.

"Los nuevos vecinos son de paso. Fijos no hay", lamenta ante las cámaras, mientras describe cómo el edificio ha dejado de ser un lugar para vivir para convertirse en un negocio de alquiler temporal y alta rotación.

Para el profesor Álvaro Ardura, experto en urbanismo, el caso representa "un ejemplo claro de gentrificación": un proceso en el que los vecinos originales, con menor poder adquisitivo, terminan siendo desplazados por otros con mayor capacidad económica.

Pero el fenómeno va mucho más allá de la vivienda. También transforma la identidad comercial y social del barrio. El antiguo mercado de abastos acumula ya más bares y espacios de ocio que puestos de alimentación, mientras que el supermercado de toda la vida se ha convertido en un gastrobar orientado a un nuevo perfil de cliente.

La promotora no solo compra, reforma y realquila pisos. También adquiere locales comerciales y decide cuidadosamente qué tipo de negocios ocuparán cada espacio, redibujando poco a poco el paisaje del barrio y expulsando su esencia tradicional.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Equipo de investigación.

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