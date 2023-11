Lleva tres años trabajando como camionero para Amazon, en centro logístico en San Fernando de Henares, y sigue sin saber qué llevan dentro los paquetes que devuelven los clientes, reconoce a Equipo de Investigación en un programa de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes. "Si me pillan que estoy contando esto, no me volverían a dejar entrar", añade al mismo tiempo que reconoce que lleva 300 o 400 cajas de devoluciones diarias.

Otro trabajador del gigante electrónico desvela más detalles. "Sabemos que llevamos mercancía, pero no sabemos el contenido, no sabemos qué es en realidad. Es política de la empresa, le ponen el precinto y una vez puesto no se puede abrir", explica. El contenido de los paquetes es un misterio hasta los trabajadores, defienden. "Yo no puedo ver los productos que se devuelven, solo lo sabemos cuando son televisiones porque se nota por las dimensiones", señala.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.