"No trabaja, está impedida y tiene una hija de 8 años": así fue el duro desahucio de Eli, una vecina del barrio de Tetuán

Madrid es la comunidad donde más órdenes de desahucio se emiten. Equipo de Investigación asistía a uno de ellos en un programa de 2019. La vivienda se encontraba en el barrio de Tetuán. Después de año y medio sin poder pagar el alquiler, Eli fue desahuciada. "No tiene medios para poder pagar, no trabaja, está impedida y tiene una hija de 8 años", contaba una manifestante de 'Stop desahucios' a la reportera.

Los propietarios de la casa acudieron también. "Hacemos una cosa, la llevamos a tu casa. ¿A que no te hace gracia?", se defendía uno de los dueños de las protestas de una señora. La plataforma proponía pagar durante unos meses en alquiler, pero ellos se aferraban a la sentencia.

"Llevo un año y medio esperando a que esta señora salga de mi casa y si el Ayuntamiento le tiene que buscar un piso, que se lo busque, pero no es mi problema. Yo también tengo una hija pequeña, estoy en el paro y en una situación límite y estoy arruinando a mi familia", afirmaba la casera de Eli. "Tengo derecho a mi propiedad privada. Es mi casa. Me he tenido que ir a Parla porque no podía pagarme un piso en Madrid y, mientras, esta señora vive en mi casa gratis", añadía.

"Ella no quiere negociar. Solo se ha comunicado conmigo cuando se le ha estropeado algo del piso y se lo hemos arreglado como me corresponde legalmente. Creo que ya he aguantado bastante", sentenciaba.

Eli amenazaba entonces con tirarse desde el balcón al llegar la Policía. "Cuando mi cuerpo aparezca tirado en el suelo sin vida, que sepan que me ha asesinado la Comisión Judicial, que está vulnerando los derechos de una menor de 8 años. Naciones Unidas dice que este desahucio no se puede llegar a cabo. Es un asesinato, no un suicidio", decía al salir del apartamento.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019.

