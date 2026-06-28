Un toxicómano alerta de que el fentanilo ya circula por Madrid: "He perdido memoria; por eso lo llaman la droga de los zombis"

Consumidores de drogas entrevistados por Equipo de Investigación aseguran que el fentanilo ya circula por Madrid, mezclado sobre todo con heroína. Uno de ellos afirma que un análisis confirmó su presencia y relata las graves secuelas que le ha provocado.

El fentanilo, el potente opioide sintético que ha provocado una grave crisis de salud pública en Estados Unidos, también empieza a generar preocupación en España. Consumidores de drogas en Madrid aseguran que esta sustancia ya circula en algunos puntos de venta y consumo de la capital, donde, según denuncian, se mezcla con otras drogas sin que muchos compradores sean conscientes de ello.

Equipo de Investigación se desplazó hasta la estación de Príncipe Pío, uno de los principales puntos de consumo de drogas de Madrid, situado a apenas un kilómetro y medio del centro de la ciudad. Allí, los reporteros preguntaron a varios toxicómanos si el fentanilo ya había llegado a las calles madrileñas. "Ha llegado y ya estaba", responde con rotundidad uno de ellos.

El hombre asegura incluso que pudo comprobarlo tras someterse a un análisis en un Centro de Atención a las Adicciones (CAD). "Me hicieron la prueba y de tres micras había dos de cocaína y una de fentanilo", relata. Según explica, desde entonces ha notado un fuerte deterioro físico y cognitivo. "He perdido memoria. Por eso lo llaman la droga de los zombis", afirma. También asegura que ahora experimenta síndrome de abstinencia nada más levantarse. "Antes eso no me pasaba".

Otra consumidora confirma que el problema afecta especialmente a la heroína. "Sobre todo la heroína viene cortada con fentanilo", explica, antes de advertir de la enorme potencia de esta sustancia. "No es como la cocaína o la heroína; es muchísimo peor", sostiene.

El programa también recoge el testimonio de otra mujer que consume fentanilo de forma legal, mediante parches prescritos para tratar un dolor crónico. "Me lo mandan para mis dolores. Tomo unas cantidades exageradas porque tengo cinco hernias discales", explica. Según denuncia, incluso ha recibido ofertas de hasta 100 euros por un pequeño fragmento de uno de esos parches, una muestra del valor que el fármaco ha adquirido en determinados circuitos ilegales.

*El programa al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de mayo de 2026.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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